Così le particelle nella troposfera influiscono sul clima

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Cnr-Isac ha osservato in Nepal come la formazione dida processi biologicipossa influenzare il cambiamentotico locale L’Istituto di scienze dell’atmosfera e deldel Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac) di Bologna ha condotto osservazioni in continuo per un decennio presso il Nepalte Observatory at Pyramid, a 5.079 m di… L'articolo Corriere Nazionale.