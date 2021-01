Collaboratori scolastici, la pulizia al tempo del covid. Sì al cronoprogramma no alla firma del registro giornaliero (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un nostro lettore ci chiede se è legittimo firmare un registro orario sulle attività specifiche di pulizia svolte giornalmente. Il quesito L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un nostro lettore ci chiede se è legittimore unorario sulle attività specifiche disvolte giornalmente. Il quesito L'articolo .

orizzontescuola : Collaboratori scolastici, la pulizia al tempo del covid. Sì al cronoprogramma no alla firma del registro giornaliero - il_dipendente : @EdoardoBacchio @CarloCalenda @Azione_it Riusciresti ad azzerare il costo di tutti i collaboratori scolastici? Noi… - il_dipendente : @gcenna61 @CBugliano @DiReddito I collaboratori scolastici potrebbero anche non esistere come figura. Benvenuto nel… - latiranna : RT @Eleonor34096772: @AimiBeatrice Ci sono anche classi e bambini che vanno e vengono senza soste dalle quarantene e docenti/collaboratori… - Eleonor34096772 : @AimiBeatrice Ci sono anche classi e bambini che vanno e vengono senza soste dalle quarantene e docenti/collaborato… -

Chiavari – Qualche timore dai genitori, che guardano con preoccupazione alla diffusione del contagio riscontratasi durante le feste, ma anche la contentezza di ritrovarsi e poter rivivere un elemento ...

Addio a Testaferrata Studioso e scrittore innamorato della scuola

Faceva parte della giuria del Premio letterario Boccaccio. Oggi i funerali a Empoli dove viveva e aveva insegnato ...

