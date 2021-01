Ciclismo, la Ineos vuole Van Aert, ma la Jumbo è pronta ad un ingaggio super (Di venerdì 8 gennaio 2021) Bologna, 8 gennaio 2021 " Il mercato del Ciclismo, come quello del calcio, non dorme mai. Le squadre per il 2021 sono sostanzialmente formate, ma attenzione ai corridori in scadenza di contratto o ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Bologna, 8 gennaio 2021 " Il mercato del, come quello del calcio, non dorme mai. Le squadre per il 2021 sono sostanzialmente formate, ma attenzione ai corridori in scadenza di contratto o ...

Il campione belga e la Jumbo vicini al rinnovo, ingaggio da 3 milioni di euro per difendersi dall’attacco della Ineos Grenadiers ...

CASO HIRSCHI, L'MPCC ANTICIPA TUTTI E LO ACCASA ALLA UAE

Tra le varie ipotesi, quella più concreta è parsa subito la UAE Emirates e a dare ulteriore sostanza a questa soluzione arriva oggi il Movimento Per un Ciclismo Credibile (MPCC) ...

