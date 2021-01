Cecilia Rodriguez e la chirurgia | distrutta dalla platea | interviene la madre

Leggi su kronic

(Di venerdì 8 gennaio 2021)sul suo Instagram pubblica uno scatto in primo piano ed i suoi fan non la risparmiano.(Instagram)è una famosissima showgirl e modella, nata in Argentina e sorella della intramontabile Belen. In Italia diventa famosa anche grazie alla sorella che già da qualche anno è salita alla ribalta grazie ad i suoi famosi flirt. Possiamo ricordarla per la sua partecipazione ad alcuni programmi televisivi, tra cui l’isola dei famosi dove il suo personaggio venne particolarmente apprezzato, tanto da riuscire a conquistare la terza posizione. La sua fama è dovuta alla partecipazione ad un edizione del Grande Fratello VIP in cui creò molto scalpore. Nella casaentrò impegnata ...