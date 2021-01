Calciomercato Napoli Zaccagni per giugno | ma si chiude già adesso!

DiMarzio : Le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia (rifiutate) e la richiesta del Napoli: #Milik, gli aggiornamenti sul futu… - Gazzetta_it : #calciomercato Il #Marsiglia piomba su #Milik e il #Napoli abbassa le pretese: sarà la volta buona?… - gattusiani : RT @RudyGaletti: ?? #Napoli-#Zaccagni, si sta per chiudere l'accordo. Costo dell'operazione 14 mln €, il giocatore resterà a #Verona fino a… - Insignesta : RT @RudyGaletti: ?? #Napoli-#Zaccagni, si sta per chiudere l'accordo. Costo dell'operazione 14 mln €, il giocatore resterà a #Verona fino a… - RikyCatapano : #Napoli forte su #Zaccagni, ma c'è ancora distanza tra la richiesta del #Verona e l'offerta azzurra… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Si parla di Aurelio De Laurentiis e della forte posizione assunta nel caso Arek Milik sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ...La società partenopea ha alzato l’offerta per il centrocampista gialloblù, in scadenza di contratto nel 2022 Come riportato da La Repubblica, il Napoli si avvicina al colpo Zaccagni per giugno. È in d ...