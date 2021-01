Borse ok ma in Usa calano i posti di lavoro Spread ai minimi Bitcoin record

(Di venerdì 8 gennaio 2021) I mercati europei viaggiano in rialzo. Delude rapporto Usa sua dicembre: -140milae primo calo dopo otto mesi. Archiviate le violente proteste a Washington, Trump ha ammesso la sconfitta. A Piazza Affari bene le banche, Unicredit in testa

GFucci58 : RT @repubblica: Le Borse ignorano il terremoto politico Usa: Wall Street da record, Tokyo ai massimi da 30 anni [Flavio Bini, Raffaele Ricc… - EstateMartino : @repubblica Poco fa avete scritto: Le Borse ignorano il terremoto politico Usa: Wall Street da record, Tokyo ai mas… - repubblica : Le Borse ignorano il terremoto politico Usa: Wall Street da record, Tokyo ai massimi da 30 anni [Flavio Bini, Raffa… - R_I_S_P_E_T_T_O : Le Borse ignorano il terremoto politico Usa: Wall Street da record, Tokyo ai massimi da 30 anni - CatelliRossella : Il cinismo della finanza era scontato. .Le Borse ignorano il terremoto politico Usa: Wall Street da record, Tokyo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse Usa

Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) - Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, che si colloca tra i migliori listini azionari europei, oggi quasi tutti in positivo. L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione ...In questo periodo non si fa altro che parlare di USA. Dopo l’assalto al Congresso c’è un altro fatto, di cronaca rosa, che però ha lasciato tutti ...