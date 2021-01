Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,66%) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tokyo, 08 GEN - La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, cavalcando l'onda del record fatto segnare ancora una volta dagli indici azionari statunitensi dopo la conferma del Senato alla nomina ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 gennaio 2021), 08 GEN - Ladiinizia la seduta col segno più, cavalcando l'onda del record fatto segnare ancora una volta dagli indici azionari statunitensi dopo la conferma del Senato alla nomina ...

La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, cavalcando l'onda del record fatto segnare ancora una volta dagli indici azionari statunitensi dopo la conferma del Senato alla nomina di Joe Biden, c ...

