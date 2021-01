Atletico Madrid, Simeone sul suo futuro: «Sono in piena sintonia con il club» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Diego Simeone ha parlato del suo futuro all’Atletico Madrid, anche a seguito della sconfitta contro il Cornella Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato del suo futuro nella Capitale spagnola anche a seguito della sconfitta in Copa del Rey contro il Cornella. «Parliamo sempre con il club, non smettiamo di parlare né quando vinciamo né quando perdiamo. Abbiamo la stessa sintonia di sempre. Sono abbastanza sincero e dico sempre quello che penso e vivo davvero partita per partita. Dico sempre che domani posSono cacciarmi. Sono molto contento all’Atlético, giochiamo molto bene, veniamo da un anno di transizione, la squadra è molto più forte, continua ed ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Diegoha parlato del suoall’, anche a seguito della sconfitta contro il Cornella Diego, allenatore dell’, ha parlato del suonella Capitale spagnola anche a seguito della sconfitta in Copa del Rey contro il Cornella. «Parliamo sempre con il, non smettiamo di parlare né quando vinciamo né quando perdiamo. Abbiamo la stessadi sempre.abbastanza sincero e dico sempre quello che penso e vivo davvero partita per partita. Dico sempre che domani poscacciarmi.molto contento all’Atlético, giochiamo molto bene, veniamo da un anno di transizione, la squadra è molto più forte, continua ed ...

DiMarzio : Le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia (rifiutate) e la richiesta del Napoli: #Milik, gli aggiornamenti sul futu… - FiorentinaUno : OBIETTIVI DI MERCATO, Milik: Rifiutata l'offerta dell'Atletico Madrid, rischio tribuna e parametro zero -… - mckillbill : @blackbloc1312 ?? il modello che più si avvicina a noi per grandezza e affinità di modello di campionato in cui si… - Mediagol : #Napoli, l'agente di Milik: 'Atletico Madrid? Ecco come stanno le cose. Juventus e Roma...' - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?#Dembelè si avvicina all’#AtleticoMadrid Ok del #Lione per la cessione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Atletico Madrid, Simeone è in bilico Corriere dello Sport.it Calcio estero, nuova big su Sergio Ramos: le news dell’8 gennaio

Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo Continua la telenovela sul futuro di Sergio Ramos al Real Madrid. Non c’è ...

Atletico Madrid, Simeone sul suo futuro: «Sono in piena sintonia con il club»

Diego Simeone ha parlato del suo futuro all’Atletico Madrid, anche a seguito della sconfitta contro il Cornella Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato del suo futuro nella Capitale ...

Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo Continua la telenovela sul futuro di Sergio Ramos al Real Madrid. Non c’è ...Diego Simeone ha parlato del suo futuro all’Atletico Madrid, anche a seguito della sconfitta contro il Cornella Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato del suo futuro nella Capitale ...