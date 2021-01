Altre grane Eriksen: l’agente ricorre al Collegio di Garanzia contro l’Inter (Di venerdì 8 gennaio 2021) Problemi in arrivo per il l'Inter ancora una volta con il calciatore Christian Eriksen che è sul mercato non essendosi integrato. L'agente del centrocampista danese, Martinus Schoots, ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per il mandato ricevuto dall'Inter. "Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un'istanza di arbitrato, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, da parte dell'Agente Sportivo Martinus Schoots contro la F.C. Internazionale Milano S.p.A., in virtù del contratto di mandato, sottoscritto il 27 gennaio 2020, in forza del quale la società intimata ha conferito incarico al suddetto istante al fine di consentire la realizzazione del trasferimento del calciatore Christian Eriksen, allora tesserato presso ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 8 gennaio 2021) Problemi in arrivo per il l'Inter ancora una volta con il calciatore Christianche è sul mercato non essendosi integrato. L'agente del centrocampista danese, Martinus Schoots, ha presentato ricorso aldidel CONI per il mandato ricevuto dall'Inter. "Ildidello Sport ha ricevuto un'istanza di arbitrato, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, da parte dell'Agente Sportivo Martinus Schootsla F.C. Internazionale Milano S.p.A., in virtù del contratto di mandato, sottoscritto il 27 gennaio 2020, in forza del quale la società intimata ha conferito incarico al suddetto istante al fine di consentire la realizzazione del trasferimento del calciatore Christian, allora tesserato presso ...

ItaSportPress : Altre grane Eriksen: l'agente ricorre al Collegio di Garanzia contro l’Inter - - ilfoglio_it : I grillini si sentono ignorati da Conte: 'Non ci considera, non ci coinvolge'. Altre grane per il premier? - di… - SaverioSavio89 : @Finferlo Concordo con te, ma quando questa è portata avanti con istanze concrete, che preoccupano, come tu hai evi… - florianademiche : RT @oscarfagiolo: @AlvisiConci @vitcastagna Mi sa che ora ha altre grane a cui pensare????????cambiare mestiere ...no?? - robykkk : RT @oscarfagiolo: @AlvisiConci @vitcastagna Mi sa che ora ha altre grane a cui pensare????????cambiare mestiere ...no?? -