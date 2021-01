Acqua amara

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La risorsa idrica resta saldamente in mano pubblica e gli enti che la controllano sono diventati un'efficiente fabbrica di poltrone. Soprattutto per il Pd. Che adesso sostiene il «bonus rubinetti» (mille euro a testa per i 15 mila fortunati che li cambieranno). L'ennesima mancia che con la scusa del green in realtà non affronta il problema. Il governo è in preda alla sindrome di Maria Antonietta. Il popolo affamato dal virus cinese chiede pane. Giuseppe Conte risponde: dategli le brioche. Sotto forma di bonus. Se poi si trova una giustificazione «verde» ancora meglio. La più arguta in questo gioco di specchi ecologisti è la presidente della commissione Ambiente della Camera Alessia Rotta, del Pd, che spiega: «L'Italia è uno dei Paesi che spreca più; con questo bonus aiutiamo l'ambiente». Il pourboire offerto ai cittadini si chiama «bonus rubinetti». Sono mille ...