WhatsApp, record di videochiamate a Capodanno (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Capodanno 2021 è stato diverso, proprio come la maggior parte dell’anno che ci siamo appena messi alle spalle. Le restrizioni anti-covid ci hanno portato a rinunciare ai grandi cenoni, ai grandi gruppi e ai grandi abbracci. A farci sentire più vicini ad amici e parenti ci hanno pensato le videochiamate che hanno fatto segnare un record a WhatsApp. In un post sul blog aziendale, Facebook (proprietaria della popolare app di messaggistica) ha snocciolato i numeri messi a segno a Capodanno. WhatsApp ha stabilito un proprio record: più di 1,4 miliardi di chiamate vocali e video sono state effettuate a livello globale, il maggior numero di chiamate mai registrato in un solo giorno sull’app. Inoltre, le chiamate sono aumentate di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il2021 è stato diverso, proprio come la maggior parte dell’anno che ci siamo appena messi alle spalle. Le restrizioni anti-covid ci hanno portato a rinunciare ai grandi cenoni, ai grandi gruppi e ai grandi abbracci. A farci sentire più vicini ad amici e parenti ci hanno pensato leche hanno fatto segnare un. In un post sul blog aziendale, Facebook (proprietaria della popolare app di messaggistica) ha snocciolato i numeri messi a segno aha stabilito un proprio: più di 1,4 miliardi di chiamate vocali e video sono state effettuate a livello globale, il maggior numero di chiamate mai registrato in un solo giorno sull’app. Inoltre, le chiamate sono aumentate di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo ...

fainformazione : WhatsApp: condivisione dati obbligatoria con Facebook, nuovo aggiornamento beta Dopo aver festeggiato i grandi rec… - fainfoscienza : WhatsApp: condivisione dati obbligatoria con Facebook, nuovo aggiornamento beta Dopo aver festeggiato i grandi rec… - TradeManager_it : RT @datamanager_it: WhatsApp ha stabilito un record per le chiamate a capodanno - UtoolsIT : RT @datamanager_it: WhatsApp ha stabilito un record per le chiamate a capodanno - datamanager_it : WhatsApp ha stabilito un record per le chiamate a capodanno -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp record WhatsApp, record di videochiamate a Capodanno Il Fatto Quotidiano Record di 540 milioni di dollari per l’App Store a Capodanno

L'App Store ha guadagnato oltre 540 milioni di dollari nella sola giornata di Capodanno, un record assoluto per la compagnia di Cupertino. Scoprine di più.

WhatsApp addio, da domani per alcuni utenti il servizio cesserà

L’app di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta è senza dubbio alcuno WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica infatti, vanta una platea di oltre 2 miliardi di utenti attivi, record mo ...

L'App Store ha guadagnato oltre 540 milioni di dollari nella sola giornata di Capodanno, un record assoluto per la compagnia di Cupertino. Scoprine di più.L’app di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta è senza dubbio alcuno WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica infatti, vanta una platea di oltre 2 miliardi di utenti attivi, record mo ...