WEC, Jota Sport annuncia un equipaggio inedito in LMP2 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il team britannico Jota Sport iscritto alla classe LMP2 del WEC ha annunciato di aver ingaggiato Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist e Sean Gelael. Il belga, l’inglese e l’indonesiano quindi guideranno una delle vetture della scuderia nella seconda categoria più importante del World Endurance Championship. L’obiettivo è battere la concorrenza e vincere il titolo. WEC Jota LMP2, un triello da paura I tre piloti in questione vanno a formare un equipaggio davvero molto forte, che consentirà a Jota di lottare al meglio contro la United AutoSports, campione in carica della LMP2. L’anno scorso infatti il team britannico, originario dello stesso paese dei vincitori 2019/2020, ha chiuso al secondo posto finale. Nonostante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il team britannicoiscritto alla classedel WEC hato di aver ingaggiato Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist e Sean Gelael. Il belga, l’inglese e l’indonesiano quindi guideranno una delle vetture della scuderia nella seconda categoria più importante del World Endurance Championship. L’obiettivo è battere la concorrenza e vincere il titolo. WEC, un triello da paura I tre piloti in questione vanno a formare undavvero molto forte, che consentirà adi lottare al meglio contro la United Autos, campione in carica della. L’anno scorso infatti il team britannico, originario dello stesso paese dei vincitori 2019/2020, ha chiuso al secondo posto finale. Nonostante ...

McLaren F1 racer Stoffel Vandoorne will combine Formula E commitments in 2021 with a World Endurance Championship tilt.

Il WEC vedrà il team JOTA di LMP2 alle prese con un equipaggio inedito nella stagione 2021. Tra i piloti ci sarà anche Stoffel Vandoorne.

