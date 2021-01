Viene arrestato tre volte in un giorno: alla fine va in carcere (Di giovedì 7 gennaio 2021) È stato arrestato tre volte prima di finire nel carcere di Cavadonna a Siracusa. Un uomo di 39 anni, V.S. di Floridia. Il 39enne due giorni fa, in mattinata si… L'articolo proViene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 7 gennaio 2021) È statotreprima di finire neldi Cavadonna a Siracusa. Un uomo di 39 anni, V.S. di Floridia. Il 39enne due giorni fa, in mattinata si… L'articolo proda Meteoweek.com.

viviana_mazza : La mia intervista con il capo dei Proud Boys Enrique Tarrio: «Trump non finisce, ora è un movimento». Ma nella nott… - callio47 : Ieri in Cina è stato arrestato il padrone di ALIBABA ,quello che controlla la maggioranza delle azioni dell'inda di… - LUNA00660444 : RT @luisannamesseri: USA Ma come mai non viene arrestato immediatamente l’ignobile presidente #Trump? Cosa deve organizzare ancora? - StefaniaScola : Credo che neanche uno dei più geniali sceneggiatori americani avrebbe mai potuto scrivere scene così patetiche. Sar… - gemini9500 : RT @attenti_al: Un afroamericano che fa jogging viene arbitrariamente arrestato ed ucciso per soffocamento da tre poliziotti e su 5000 tepp… -