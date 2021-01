Usa: Putin non commenta, ma per altri a Mosca 'è rivolta in stile Maidan' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Mosca, 7 gen. (Adnkronos) - Il Presidente russo Vladimir Putin non ha voluto commentare i disordini a Washington nel breve incontro con i giornalisti che ha avuto dopo aver assistito alla Messa del Natale ortodosso nella Chiesa di San Nicola, sull'isola di Lipno, nella regione di Novgorod. Ma la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha rilanciato su Facebook il post di una giornalista americana in cui si sottolinea che "gli Stati Uniti non saranno mai più in grado di dire al mondo di essere un esempio di democrazia". Il vice rappresentante permanente alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, ha paragonato le immagini provenienti da Capitol Hill alla Maidan (la rivolta in Ucraina contro il Presidente filo russo Viktor Yanukovich del 2013/2014, ndr). "Alcuni amici mi chiedono se ci sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021), 7 gen. (Adnkronos) - Il Presidente russo Vladimirnon ha volutore i disordini a Washington nel breve incontro con i giornalisti che ha avuto dopo aver assistito alla Messa del Natale ortodosso nella Chiesa di San Nicola, sull'isola di Lipno, nella regione di Novgorod. Ma la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha rilanciato su Facebook il post di una giornalista americana in cui si sottolinea che "gli Stati Uniti non saranno mai più in grado di dire al mondo di essere un esempio di democrazia". Il vice rappresentante permanente alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, ha paragonato le immagini provenienti da Capitol Hill alla(lain Ucraina contro il Presidente filo russo Viktor Yanukovich del 2013/2014, ndr). "Alcuni amici mi chiedono se ci sarà ...

TV7Benevento : Usa: Putin non commenta, ma per altri a Mosca 'è rivolta in stile Maidan'... - buronjek : RT @LaVeritaWeb: Nel continente, le immunizzazioni vanno a rilento per penuria di fiale. L'agenzia Ue sblocca l'altro farmaco Usa, però gli… - mariamacina : Un attacco hacker ai sistemi di difesa USA, imputato da tutto l'occidente a Putin, i 10 ultimi capi di stato maggi… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Nel continente, le immunizzazioni vanno a rilento per penuria di fiale. L'agenzia Ue sblocca l'altro farmaco Usa, però gli… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Nel continente, le immunizzazioni vanno a rilento per penuria di fiale. L'agenzia Ue sblocca l'altro farmaco Usa, però gli… -