Tomb Raider | scoperto un reboot cancellato conNicolas Cage?

Tomb Raider: scoperto un reboot cancellato con...Nicolas Cage? (Di giovedì 7 gennaio 2021) A quanto pare, Lara Croft doveva apparire in un titolo celebrativo per il decimo anniversario, poi cancellato. I file recuperati mostrano che al suo interno erano presenti anche... Nicolas Cage e Indiana Jones! Ma andiamo con ordine. Nel 2006 era previsto Tomb Raider: 10th Anniversary, titolo celebrativo che sarebbe dovuto uscire su Sony PSP. Nonostante lo stato avanzato di produzione, il progetto fu cassato per dare spazio a un progetto di più ampio respiro, sviluppato da Crystal Dynamics, Tomb Raider: Anniversary, uscito infine nel 2007. Il lavoro realizzato fino a quel momento, però, non doveva finire nel dimenticatoio. Scopriamo ora, infatti, che il piano fosse quello di una reskin a tema per un gioco su licenza, mai uscito neanche quello, dato che Core Design nel 2010 ha chiuso i ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021) A quanto pare, Lara Croft doveva apparire in un titolo celebrativo per il decimo anniversario, poi. I file recuperati mostrano che al suo interno erano presenti anche... Nicolase Indiana Jones! Ma andiamo con ordine. Nel 2006 era previsto: 10th Anniversary, titolo celebrativo che sarebbe dovuto uscire su Sony PSP. Nonostante lo stato avanzato di produzione, il progetto fu cassato per dare spazio a un progetto di più ampio respiro, sviluppato da Crystal Dynamics,: Anniversary, uscito infine nel 2007. Il lavoro realizzato fino a quel momento, però, non doveva finire nel dimenticatoio. Scopriamo ora, infatti, che il piano fosse quello di una reskin a tema per un gioco su licenza, mai uscito neanche quello, dato che Core Design nel 2010 ha chiuso i ...

galvan_ambiorix : RT @Eurogamer_it: #TombRaider: scoperto un reboot cancellato con... #NicolasCage? - Eurogamer_it : #TombRaider: scoperto un reboot cancellato con... #NicolasCage? - DuduAltenburg : RT @croftvixens: CGI model of Lara Croft in Tomb Raider Anniversary - pandamonium_twt : RT @croftvixens: CGI model of Lara Croft in Tomb Raider Anniversary - TombRaidrArabia : RT @croftvixens: CGI model of Lara Croft in Tomb Raider Anniversary -