Tg1 imprevisto per il corrispondente | dietro di lui uno degli assalitori

Leggi su chenews

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tg1per l’inviato, durante il collegamento in diretta da Washington il giornalista non si accorge di avere unola schiena. screenshot Rai UNoE’ successo tutto nella giornata di ieri quando un gruppo di inneggianti al Presidente uscente Donald Trump hanno invaso Capitol Hill per protestare contro l’insediamento del Presidente Eletto Jo Biden. Come tutti i telegiornali anche quello del primo canale si è collegato in diretta con uno dei corrispondenti che si trovava appunto sul posto per spiegare in tempo reale cosa stesse succedendo nello specifico. Quello che però nessuno si aspettava è stato il piccolocausato da unoche proprio nel momento del collegamento si è trovato alle spalle del ...