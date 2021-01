Serie A mercato, Quagliarella resta alla Sampdoria. Atalanta, Diallo va allo United (Di giovedì 7 gennaio 2021) "Ci sono legami più forti di tutto , che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti". Così scrive su Instagram Fabio Quagliarella , in quello che è molto più di un indizio sul suo futuro. Quagliarella ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) "Ci sono legami più forti di tutto , che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti". Così scrive su Instagram Fabio, in quello che è molto più di un indizio sul suo futuro....

Quagliarella resterà alla Sampdoria. La decisione era nelle mani del bomber, che ha scelto di rimanere a Genova per onorare la fascia da capitano dei blucerchiati, rifiutando l'offerta proveniente dal ...

TMW, L’Eintracht ha chiesto Kouame alla Fiorentina

Cristian Kouamè richiestissimo sul mercato, non solo italiano. L'Eintracht Francoforte, che peraltro è interessato ad un profilo molto diverso ma sempre italiano come ...

