Samp Inter | cosa è mancato alla squadra di Conte – ANALISI TATTICA

Samp Inter ha segnato la prima sconfitta per gli uomini di Conte dopo otto successi consecutivi: ecco i motivi dell'impresa blucerchiata L'Inter subisce una sconfitta molto pesante in casa della Sampdoria. Se è vero che, dopo 8 successi consecutivi, un passo falso era tutto sommato Contemplabile, lo scontro diretto tra Milan e Juve rendeva molto importante la vittoria. Suscita particolare rammarico il modo in cui questo risultato negativo si è prodotto. I nerazzurri avevano impattato molto bene il match, creando continue occasioni e supremazia territoriale contro una Sampdoria che fatica a ripartire. Basti pensare che, prima del rigore di Candreva, gli ospiti avevano totalizzato ben 1.07 Expected Goals in 21?. Senza Lukaku, l'Inter si stava ...

