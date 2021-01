Ritorno in classe, la psichiatra Lucattini: “L’incostanza e l’incertezza possano minare la salute mentale degli studenti” (Di giovedì 7 gennaio 2021) "L'incostanza, modificare continuamente la situazione crea uno stato di confusione e spossatezza, fino a minare la salute psicologica". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) "L'incostanza, modificare continuamente la situazione crea uno stato di confusione e spossatezza, fino alapsicologica". L'articolo .

ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - rep_milano : Ritorno in classe, il prefetto di Milano: 'Sanzioni a chi sfora la soglia del 50%'. I presidi insorgono: 'La scuola… - Serena57891118 : @portaluppiluigi @CarloCalenda Ma Lu, questa è la realtà nel nostro paese: dal Sole24Ore di oggi, articolo di Claud… - bangvtanlove : RT @SottonaPerHobi: La mia scuola che si è dimenticata di mettere la mia classe e quindi ci hanno messo il ritorno a scuola tra un mese htt… - tuttoggi : La Giunta regionale, nella giornata di venerdì, deciderà sul rientro in classe, pur parziale (al 50% secondo l'ulti… -