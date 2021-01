Ricciardi: "La circolazione del virus è intensa: non si arrivi troppo tardi a lockdown" (Di giovedì 7 gennaio 2021) “La circolazione del virus è intensa. Non bisogna arrivare troppo tardi ai lockdown; bisogna invece avere il coraggio di farli al momento giusto. Le limitazioni decise non saranno sufficienti, è evidente. Così i contagi cresceranno ancora. Pensare di riaprire le scuole, con 20mila casi al giorno, non ha senso”. Lo dice Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, in un’intervista al quotidiano Il Messaggero. Sui vaccini, Ricciardi afferma: “Bisogna essere più coordinati tra governo e regioni e accelerare l’arruolamento dei vaccinatori. Dobbiamo vaccinare almeno 20 milioni di italiani entro l’estate, facendo le iniezioni nelle palestre, nei palasport, nelle fiere. Ed entro fine febbraio dobbiamo avere immunizzato tutti gli operatori ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Ladel. Non bisogna arrivareai; bisogna invece avere il coraggio di farli al momento giusto. Le limitazioni decise non saranno sufficienti, è evidente. Così i contagi cresceranno ancora. Pensare di riaprire le scuole, con 20mila casi al giorno, non ha senso”. Lo dice Walter, consigliere del ministero della Salute, in un’intervista al quotidiano Il Messaggero. Sui vaccini,afferma: “Bisogna essere più coordinati tra governo e regioni e accelerare l’arruolamento dei vaccinatori. Dobbiamo vaccinare almeno 20 milioni di italiani entro l’estate, facendo le iniezioni nelle palestre, nei palasport, nelle fiere. Ed entro fine febbraio dobbiamo avere immunizzato tutti gli operatori ...

TwittGiorgio : 'La circolazione del virus è intensa: non si arrivi troppo tardi a lockdown' - MassimGiannini : RT @LaStampa: Il consigliere del ministro della Salute: «Circolazione del virus troppo alta Con questi numeri se portiamo i ragazzi in cla… - esseffesse : - napolista : #Ricciardi: «Il 7 gennaio è troppo presto per riaprire le #scuole, la circolazione del virus è ancora elevata» A La… - StefaniaFalone : RT @LaStampa: Il consigliere del ministro della Salute: «Circolazione del virus troppo alta Con questi numeri se portiamo i ragazzi in cla… -