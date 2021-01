Pienza | la città d' arte trasformata in discarica

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Quando non c'è né cultura né buonsenso non può esserci futuro, e in questo Paese sembra davvero un ricordo lontano quando si premiavano e si tutelavano i borghi più belli con un passato glorioso. Tutto il mondo sognerebbe di avere territori come la Val d'Orcia o la Maremma per poterli valorizzare, mentre noi Italiani stiamo ipotizzando di farne un deposito di materiale radioattivo nucleare, frutto di lavorazioni mediche. Viste le giornate di festa, quando ho appreso la notizia, pensavo fosse la solita fake news ed invece con il passare delle ore, tra un ricciarello e un bicchiere di vin santo, ho appreso che l'incubo è invece realtà. Sì, la Sogin, società pubblica responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, ha individuato tra le 67 aree idonee ad ospitare il deposito dei rifiuti radioattivi, anche due luoghi come ...