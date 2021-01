Neve, Abetone ancora isolato. Torna l'elettricità (Di giovedì 7 gennaio 2021) Abetone Cutigliano (Pistoia), 7 gennaio 2021 - È Tornata la corrente elettrica in quasi tutte le frazioni del comune di Abetone Cutigliano dopo le eccezionali nevicate degli ultimi giorni con quasi ... Leggi su lanazione (Di giovedì 7 gennaio 2021)Cutigliano (Pistoia), 7 gennaio 2021 - Èta la corrente elettrica in quasi tutte le frazioni del comune diCutigliano dopo le eccezionali nevicate degli ultimi giorni con quasi ...

Maltempo: Coldiretti, strade bloccate, linee telefoniche interrotte, incubo neve per aziende agricole con migliaia di pecore e mucche

