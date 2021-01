Miley Cyrus duetta con Elton John in Nothing Else Matters | tutto sull’album di cover dei Metallica

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Lo aveva promesso nell’ottobre 2020 e oggi arriva la prima novità: l’album dideici sarà e in una delle tracceconsulle note di. La storica hit presente nel Black Album (1991) dei Four Horsemen è la prima indiscrezione rilasciata dalla popstar di Plastic Hearts. Lo ha riferito,, durante un’intervista concessa a Capital FM durante la quale le è stato chiesto a che punto si trovano i lavorididella squadra di James Hetfield. La popstar ha riferito tanti dettagli. Il primo riguarda gli artisti coinvolti: al suo progetto, infatti, stanno collaborando grandi nomi come il ...

SOURDVSEL : voglio cominciare a seguire miley cyrus mi consigliate delle canzoni? - MarcomeMarmorto : Angelina Jolie & Brad Pitt 2019?? Miley Cyrus & Liam Hemsworth 2020?? Megan Fox & Brian Green 2020?? E ADESSO ANCHE… - Mawrdock : Sembra anche un po' il padre di Miley Cyrus - RadioFrecciaOf : Prende forma l'album tributo ai Metallica di Miley Cyrus #radiofreccianotizie @MileyCyrus - NO_CISCO_NO : Cercare di capire dove fosse la polizia alle riots di washington è come cercare Miley Cyrus a un concerto di Hannah Montana -

Ultime Notizie dalla rete : Miley Cyrus

Radiofreccia

Miley Cyrus e Elton John hanno inciso una versione di «Nothing Else Matters». La track verrà inclusa nel nuovo album di cover dei Metallica firmato dalla popstar, in cui saranno presenti altre collabo ...Miley Cyrus ha chiuso il 2020 pubblicando un disco, “Plastic Heart”, che l’ha riportata sulle scene in versione rock & roll. La cantante, però, non ha chiuso con le novità musicali e ha ben chiaro ...