«Lupin» su Netflix: quando esce, il cast, la trama (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quanto rumore per nulla per il povero Lupin della nuova serie Netflix Original con Omar Sy, l'attore lanciato 10 anni fa dal film Quasi amici . Spiace dirlo nel 2021, ma c'era chi era irritato per la possibile nuova declinazione del personaggio del ladro gentiluomo inventato dallo scrittore francese Maurice Leblanc e ripreso così tante volte da cinema e tv da essere diventato un cult del secondo Novecento in forma di cartone animato giapponese (Lupin III). quando vedrà la serie, che riesce a prendere le distanze dal classico di avventura per essergli totalmente fedele, dovrà riflettere sui propri cattivi pensieri. Di cosa parla il «Lupin» di Netflix Nel nuovo prodotto Netflix non c'è nessun Arsenio Lupin, se non quello del libro che ...

