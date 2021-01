Lorella Cuccarini positiva al Covid | assente nella prossima puntata di Amici

Leggi su viagginews

(Di giovedì 7 gennaio 2021) . La nuova maestra di danza, del seguitissimo programma di Canale 5, non ha potuto prendere parte alle registrazioni a causa del contagio. Lafortunatamente non dovrebbe avere gravi sintomi. Il pubblico potrà vederla in collegamento da casa, nel corso dellain onda L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com