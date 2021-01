Johnny Depp | effrazione nella sua residenza di Hollywood | fermata una senzatetto

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Laiana dial centro di un': unaè statae interrogata dalla polizia. Per, i guai sembrano davvero essere infiniti. Una notizia recente che riguarda l'attore, infatti, è stata riportata da TMZ e sostiene che la suaiana sia stata soggetta ad un'da parte di una. A quanto pare, una homeless sarebbe riuscita ad accedere nell'abitazione delleHills dima sarebbe fuggita immediatamente dopo la chiamata automatica alle forze dell'ordine. Al momento dell'irruzione, infatti, l'attore non si ...

La residenza hollywoodiana di Johnny Depp al centro di un'effrazione: una senzatetto è stata fermata e interrogata dalla polizia. Per Johnny Depp, i guai sembrano davvero essere infiniti. Una notizia ...Per le riprese di Sweeney Todd Johnny Depp fece progettare un rasoio appositamente per lui dal reparto oggetti di scena della produzione. Prima dell'inizio delle riprese del film Johnny Depp chiese ai ...