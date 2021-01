Governo: Bellanova a Conte, ‘sicuro che eletti vogliono elezioni?’ (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Le elezioni non possono essere un richiamo minaccioso verso Italia Viva”. Lo dice Teresa Bellanova al Tg4. “Io faccio una domanda al Pd, ai 5 Stelle e a Conte: siete sicuri che le elezioni le vogliono i vostri eletti o c’è bisogno di recuperare equilibrio e rispetto di tutte le forze politiche e costruire una base programmatica?”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Le elezioni non possono essere un richiamo minaccioso verso Italia Viva”. Lo dice Teresaal Tg4. “Io faccio una domanda al Pd, ai 5 Stelle e a: siete sicuri che le elezioni lei vostrio c’è bisogno di recuperare equilibrio e rispetto di tutte le forze politiche e costruire una base programmatica?”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

