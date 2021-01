Facebook e Twitter bloccano Trump, come un hater qualunque (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’account Trump sospeso dai social network, come se fosse un qualsiasi hater o un bot o un utente non meglio identificato. Una mossa forte e che potrebbe anche essere più aspra nelle prossime ore. Facebook e Twitter – seppure con diverse modalità – hanno deciso che, dopo i fatti che si sono verificati in Campidoglio (con l’assalto al Congresso e le successive quattro vittime che gli scontri hanno provocato) e dopo la timida reazione del presidente Trump, i suoi account social andavano fortemente limitati, poiché ritenuti responsabili di istigare le violenze. LEGGI ANCHE > Con l’audio intimidatorio di Trump, il Washington Post offre un assist alla giustizia Account Trump sospeso dai social network Facebook ha comunicato che il ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’accountsospeso dai social network,se fosse un qualsiasio un bot o un utente non meglio identificato. Una mossa forte e che potrebbe anche essere più aspra nelle prossime ore.– seppure con diverse modalità – hanno deciso che, dopo i fatti che si sono verificati in Campidoglio (con l’assalto al Congresso e le successive quattro vittime che gli scontri hanno provocato) e dopo la timida reazione del presidente, i suoi account social andavano fortemente limitati, poiché ritenuti responsabili di istigare le violenze. LEGGI ANCHE > Con l’audio intimidatorio di, il Washington Post offre un assist alla giustizia Accountsospeso dai social networkha comunicato che il ...

