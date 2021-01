Enel X aumenta la stazioni di ricarica su JuicePass

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Gli utenti didiX possono ora accedere a una rete di oltre 90mila punti didisponibili in tutta EuropaX amplia ulteriormente la rete diper veicoli elettrici superando i 90mila punti dipubblici disponibili per gli utenti dell’app, rispetto ai circa 10mila disponibili all’inizio del 2020.… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Enel aumenta

Virgilio Motori

Imperia. Come sono andate le feste per quanto riguarda gli spostamenti dei cittadini sul territorio? Secondo i dati ricavati dalla consultazione di City Analytics – Mappa di mobilità, realizzata da En ...Le borse europee aprono la prima seduta della settimana in rialzo. Fiammata Fca a Piazza Affari dopo il via libera di Psa alla fusione. Il titolo guadagna il 2,22% a 14,99 euro.