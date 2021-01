Didattica digitale, scoppia il caso Google: “A pagamento la versione completa, le scuole devono pagare tariffe esose” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una tegola per il sistema di Didattica a distanza in uso nelle scuole italiane. Pare infatti che Google abbia deciso di mettere a pagamento la versione completa della piattaforma G-Suite con tutte le funzionalità idonee per collegarsi e garantire la perfetta gestione del sistema scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una tegola per il sistema dia distanza in uso nelleitaliane. Pare infatti cheabbia deciso di mettere aladella piattaforma G-Suite con tutte le funzionalità idonee per collegarsi e garantire la perfetta gestione del sistema scolastico. L'articolo .

orizzontescuola : Didattica digitale, scoppia il caso Google: “A pagamento la versione completa, le scuole devono pagare tariffe esos… - Ansa_Fvg : Istruzione:Rosolen,altri 500mila euro per didattica digitale. Da inizio pandemia investiti 4,8 mln per adeguare str… - MirtaMichilli : RT @fmdigitale: La nostra direttrice generale @MirtaMichilli ha raccontato all'interno dell'ultimo numero di @FormazCambiamen il contributo… - orizzontescuola : Didattica digitale integrata, supplenti possono far valere come formazione quella svolta con l’animatore digitale - TRIESTE_news : A dare la notizia l’assessore regionale @alessiarosolen, rilevando che “questi 500mila euro, sono destinati alle… -