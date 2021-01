Cisl Lazio | bene vaccinazioni in Rsa | finora inoculate 2 235 dosi

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – “Alcuni mesi fa, in piena pandemia, avevamo lanciato l’allarme sulle troppe vittime anziane ospiti delle residenze sanitarie assistite. I giornali parlavano di strage silenziosa.” “Qualche settimana dopo la Regione, accogliendo le nostre sollecitazioni, ci convoca e firmiamo un accordo per 1.000 nuovi posti letto, 1.000 nuove assunzioni, una maggiore attenzione agli ospiti delle RSA e un nuovo modello di partecipazione e controllo. Una piccola rivoluzione ottenuta grazie al dialogo e alla concertazione con il sindacato.” “Da quando e’ iniziata la vaccinazione teniamo sotto controllo, quotidianamente, i dati sui vaccini effettuati. Apprendiamo dal portale del ministero della salute che da quando il 5 gennaio e’ iniziata la seconda fase delle, sono state vaccinate 2.235 persone ospiti nelle Rsa del.” “In ...

Roma - "Alcuni mesi fa, in piena pandemia, avevamo lanciato l'allarme sulle troppe vittime anziane ospiti delle residenze sanitarie assistite. I giornali ..."Bene la campagna vaccinale anti COVID-19 portata avanti dalla Regione Lazio, in questa prima fase per i medici e il personale sanitario, sulla base di una adesione “libera e volontaria” e quindi senz ...