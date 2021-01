CAVESE-PALERMO, DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il PALERMO cerca la prima vittoria del 2021 nel match in programma contro la CAVESE.Sabato pomeriggio alle ore 15, allo Stadio "Simonetta Lamberti", andrà in scena la sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Dopo la sosta invernale e una breve pausa dalle attività, la compagine rosanero torna, dunque, a giocare in trasferta. Avversario alla portata per il PALERMO, che affronterà l'ultima della classe.In occasione dell'ultima partita del 2020 contro il Bari, Alberto Pelagotti e compagni hanno portato in dote un punto al termine di un match piuttosto equilibrato. Adesso, però, l'obiettivo di Roberto BOSCAGLIA è aumentare la lucidità e la concretezza sotto porta. I siciliani, d'altra parte, sono alla ricerca di una prestazione convincente anche lontano dal "Renzo Barbera".Il tecnico ... Leggi su mediagol (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilcerca la prima vittoria del 2021 nel match in programma contro la.Sabato pomeriggio alle ore 15, allo Stadio "Simonetta Lamberti", andrà in scena la sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Dopo la sosta invernale e una breve pausa dalle attività, la compagine rosanero torna, dunque, a giocare in trasferta. Avversario alla portata per il, che affronterà l'ultima della classe.In occasione dell'ultima partita del 2020 contro il Bari, Alberto Pelagotti e compagni hanno portato in dote un punto al termine di un match piuttosto equilibrato. Adesso, però, l'obiettivo di Robertoè aumentare la lucidità e la concretezza sotto porta. I siciliani, d'altra parte, sono alla ricerca di una prestazione convincente anche lontano dal "Renzo Barbera".Il tecnico ...

WiAnselmo : CAVESE-#Palermo, DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI - Mediagol : CAVESE-#Palermo, DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI - siciliafeed : Cavese-Palermo, Boscaglia con il tridente per sfatare il tabù: mai vinta la prima partita dell’anno - tifosipalermoit : la trasferta in casa della Cavese, negli annali della storia rosanero, appare stregata. Non sono molte le sfide fr… - palermo24h : Cavese-Palermo, Cava stregata per i rosanero: in campionato mai una vittoria. I precedenti -