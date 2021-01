Cagliari: confermato Di Francesco, decisive le prossime partite (Di giovedì 7 gennaio 2021) Eusebio Di Francesco è stato confermato alla guida del Cagliari. Il tecnico ex Roma e Sassuolo dovrà però non sbagliare le prossime tre-quattro partite, che comprendono anche la sfida agli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Intanto si attendono al top della forma i due ex Inter Godin e Nainggolan, con il difensore uruguaiano che potrebbe esserci già nel match di domenica, che vedrà i sardi sfidare la Fiorentina al Franchi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Eusebio Diè statoalla guida del. Il tecnico ex Roma e Sassuolo dovrà però non sbagliare letre-quattro, che comprendono anche la sfida agli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Intanto si attendono al top della forma i due ex Inter Godin e Nainggolan, con il difensore uruguaiano che potrebbe esserci già nel match di domenica, che vedrà i sardi sfidare la Fiorentina al Franchi. SportFace.

Max_Mogavero : #Benevento, a sorpresa Inzaghi lascia fuori Caprari: dal primo minuto c'è l'ex Marco Sau. Nel #Cagliari, confermato… - Salvato95551627 : RT @NCN_it: #CAGLIARI-#NAPOLI, LE #FORMAZIONI UFFICIALI: C'È #PETAGNA IN ATTACCO CON #LOZANO A DESTRA. TUTTO CONFERMATO PER #GATTUSO #Cagl… - NCN_it : #CAGLIARI-#NAPOLI, LE #FORMAZIONI UFFICIALI: C'È #PETAGNA IN ATTACCO CON #LOZANO A DESTRA. TUTTO CONFERMATO PER… - infoitsport : Cagliari-Napoli, i convocati di Gattuso | Tante assenze, confermato un giovane -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari confermato Cagliari: confermato Di Francesco, decisive le prossime partite Sportface.it Calcio: Cagliari; società rinnova fiducia a Di Francesco

(ANSA) - CAGLIARI, 07 GEN - Cagliari avanti con Di Francesco. Saranno probabilmente le prossime tre-quattro partite, Coppa Italia compresa, a decidere il destino dell'ex allenatore di Sassuolo, Roma e ...

Crisi Cagliari, rinnovata la fiducia a Di Francesco: decisive le prossime 4 partite

Cagliari avanti con Di Francesco. La società ha rinnovato la fiducia all'ex allenatore di Sassuolo, Roma e Sampdoria dopo la cocente sconfitta di ieri contro il Benevento che, aggiunta a un ruolino di ...

(ANSA) - CAGLIARI, 07 GEN - Cagliari avanti con Di Francesco. Saranno probabilmente le prossime tre-quattro partite, Coppa Italia compresa, a decidere il destino dell'ex allenatore di Sassuolo, Roma e ...Cagliari avanti con Di Francesco. La società ha rinnovato la fiducia all'ex allenatore di Sassuolo, Roma e Sampdoria dopo la cocente sconfitta di ieri contro il Benevento che, aggiunta a un ruolino di ...