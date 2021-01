Barbara D'Urso runner, il video della corsa su Instagram. Ma i fan notano un dettaglio: «Che succede?» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Barbara D'Urso runner, il video della corsa su Instagram. Ma i fan notano un dettaglio: «Che succede?». Agli sgoccioli anche le vacanze di Barbara D'Urso, che domenica 10... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021)D', ilsu. Ma i fanun: «Che?». Agli sgoccioli anche le vacanze diD', che domenica 10...

BFede86 : RT @Tremenoventi: Stasera da Barbara D’urso la verità su quello che è successo in America, ne parliamo con Daniele Interrante, il parrucchi… - Lucrezia9_9 : RT @Tremenoventi: Stasera da Barbara D’urso la verità su quello che è successo in America, ne parliamo con Daniele Interrante, il parrucchi… - Asgard_Hydra : RT @Tremenoventi: Stasera da Barbara D’urso la verità su quello che è successo in America, ne parliamo con Daniele Interrante, il parrucchi… - sandraribi : RT @Tremenoventi: Stasera da Barbara D’urso la verità su quello che è successo in America, ne parliamo con Daniele Interrante, il parrucchi… - VgnDrd : RT @Tremenoventi: Stasera da Barbara D’urso la verità su quello che è successo in America, ne parliamo con Daniele Interrante, il parrucchi… -