Adriana Volpe | addio al marito | «Sono sempre stata sola» | l’accusa choc

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 7 gennaio 2021)rompe il silenzio sul suo matrimonio e torna a parlare delRoberto Parli. Da settimane i rumors riferiscono che il legame è ormai giunto agli sgoccioli. La conduttrice si è trasferita a Milano con la figlia, ora l’unica certezza della sua vita, come definito dalla stessa ex gieffina in un’intervista concessa al settimanale “Chi”. leggi anche l’articolo —> Francesca Chillemi, il fidanzato chi è: info e curiosità su Stefano Rossodefinitivo: «Miresa conto che» «Questo è sicuramente un momento molto particolare per la mia vita privata. Lo affronto a testa alta, presente a me stessa e con un’unica certezza: ...