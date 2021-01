Trump ai suoi fan,collaborate con polizia,state tranquilli (Di mercoledì 6 gennaio 2021) WASHINGTON, JAN 6 - Primo tweet di Donald Trump per calmare i suoi fan dopo che hanno assaltato Capitol Hill: "Per favore, supportate la nostra polizia e le nostre forze dell'ordine. Sono davvero ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) WASHINGTON, JAN 6 - Primo tweet di Donaldper calmare ifan dopo che hanno assaltato Capitol Hill: "Per favore, supportate la nostrae le nostre forze dell'ordine. Sono davvero ...

CottarelliCPI : Sto ascoltando il discorso di Trump ai suoi sostenitori a Washington. Ha perso, non vuole ammetterlo e continua a p… - pietroraffa : Il danno che i populisti stanno facendo a questo mondo è incalcolabile. E Trump è l'esempio massimo di come, dando… - TizianaFerrario : stato di allerta a Washington per la crescente tensione alimentata da #Trump che aizza i suoi sostenitori arrivati… - GDemola : RT @Misurelli77: Ecco quello che sta succedendo dentro il Campidoglio Trump e i suoi violenti sostenitori ne dovrà rispondere Questa è la… - cla_cantagalli : Quello che sta accadendo in questi momenti al Congresso USA è di una gravità inaudita, indegna di un Paese democrat… -