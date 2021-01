Traffico Roma del 06-01-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno in studio Massimo peschi in aumento anche se di poco ilsulle strade della capitale spostamenti Certamente condizionati dalle regole in vigore nel zona rossa brevi qde momento si rilevano sul viadotto della Magliana direzione Raccordo Anulare e dopo le violente piogge dei giorni scorsi sono ancora diverse le strade compromesse tra queste altus è chiusa via di Porta Furba per il dissesto del manto stradale tra via Salita del Mandrione e via della Batteria di Porta Furba a Tor Sapienza invece si transita con difficoltà Invia con a causa dell’allagamento della sede stradale all’altezza di via capranesi per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...