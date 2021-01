Scoppia la polemica in Danimarca per un cartone con protagonista un uomo con un pene lunghisssimo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Dr, radiotelevisione di stato danese, trasmette uno show indirizzato ai bambini dai 4 agli 8 anni, in cui il protagonista, John Dillermand, si serve del suo organo genitale, straordinariamente ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Dr, radiotelevisione di stato danese, trasmette uno show indirizzato ai bambini dai 4 agli 8 anni, in cui il, John Dillermand, si serve del suo organo genitale, straordinariamente ...

LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - globalistIT : - LadyNews_ : Festival di #Sanremo2021: cachet da 250mila euro per #ZlatanIbrahimovic, scoppia la polemica - tusciaweb : “La Molisana” crea le “abissine rigate”, scoppia la polemica Campobasso - “Negli anni Trenta l'Italia celebra la s… - Nicola23453287 : RT @italiana__doc: Scoppia polemica per 2 formati di pasta. Si tratta delle Abissine e delle Tripoline, formati storici nati negli anni ‘3… -