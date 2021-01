Sassuolo, De Zerbi: «Vittoria di ignoranza calcistica. Stasera studio la Juve» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, analizza la Vittoria ottenuta contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del tecnico neroverde Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Genoa. LA GARA – «E’ arrivata la Vittoria, la reazione e anche la prestazione perché abbiamo giocato bene. Abbiamo trovato una squadra rintanata in difesa ma sono contento perché abbiamo voluto vincere a tutti i costi, senza sé e senza ma, come ci trovavamo sull’1-1 immeritatamente. C’è stato spirito, cattiveria, ignoranza calcistica, tutto quello che il Sassuolo deve avere». CLASSIFICA – «Non pensavamo prima, non pensavamo dopo Bergamo, non pensiamo troppo alla classifica. Pensiamo a stare lì se il campo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roberto De, tecnico del, analizza laottenuta contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del tecnico neroverde Roberto De, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Genoa. LA GARA – «E’ arrivata la, la reazione e anche la prestazione perché abbiamo giocato bene. Abbiamo trovato una squadra rintanata in difesa ma sono contento perché abbiamo voluto vincere a tutti i costi, senza sé e senza ma, come ci trovavamo sull’1-1 immeritatamente. C’è stato spirito, cattiveria,, tutto quello che ildeve avere». CLASSIFICA – «Non pensavamo prima, non pensavamo dopo Bergamo, non pensiamo troppo alla classifica. Pensiamo a stare lì se il campo ...

