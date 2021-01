Rowan Atkinson: «I social? Come la folla del Medioevo che cercava qualcuno da bruciare sul rogo» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Basta Mr Bean. Rowan Atkinson, l’attore che ne interpreta il ruolo, compie oggi 66 anni e ha deciso di dire basta alla commedia. Perché far ridere «è una responsabilità» e può essere «un peso». Atkinson ha parlato a Radio Times. Il Corriere della Sera riporta le sue dichiarazioni. «Non mi piace tanto interpretarlo. Il peso della responsabilità non è piacevole. Lo trovo stressante e stancante, spero che finisca presto». Per Atkinson la televisione non offre contenuti divertenti, ultimamente. «Il problema è che su Internet abbiamo un algoritmo che decide ciò che vogliamo guardare e che alla fine crea una visione semplicistica e bidimensionale della società». Parla anche dei social. Dice che lo riempiono «di paura per il futuro» perché chi ha idee diverse dagli altri è costretto a subire quasi un ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Basta Mr Bean., l’attore che ne interpreta il ruolo, compie oggi 66 anni e ha deciso di dire basta alla commedia. Perché far ridere «è una responsabilità» e può essere «un peso».ha parlato a Radio Times. Il Corriere della Sera riporta le sue dichiarazioni. «Non mi piace tanto interpretarlo. Il peso della responsabilità non è piacevole. Lo trovo stressante e stancante, spero che finisca presto». Perla televisione non offre contenuti divertenti, ultimamente. «Il problema è che su Internet abbiamo un algoritmo che decide ciò che vogliamo guardare e che alla fine crea una visione semplicistica e bidimensionale della società». Parla anche dei. Dice che lo riempiono «di paura per il futuro» perché chi ha idee diverse dagli altri è costretto a subire quasi un ...

