Nuova tv digitale al via: quando non si vedranno più i canali e chi deve cambiare televisore (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo switch off della televisione come la conosciamo oggi sarà graduale e comincerà dall'1 settembre. Il calendario dello spegnimento e del passaggio al nuovo standard Leggi su today (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo switch off della televisione come la conosciamo oggi sarà graduale e comincerà dall'1 settembre. Il calendario dello spegnimento e del passaggio al nuovo standard

NuovaScintilla : 6/1/21. E' già arrivato agli abbonati all'edizione digitale - e domani nelle case degli abbonati all'edizione carta… - Notiziedi_it : Nuova tv digitale al via: quando non si vedranno più i canali e chi deve cambiare televisore - Akinomizu79 : RT @Montecitorio: I tesori di Montecitorio e loro storia da una nuova prospettiva: un percorso dedicato per ammirare in formato digitale ra… - digitalsat_it : RT @ComunicareDigit: @digitalsat_it a firma @simone__rossi Countdown verso nuova tv digitale, sale il fondo MISE per il bonus TV @mirellali… - CyberSecHub0 : RT @davloprete: Nel mio primo articolo per @Agenda_Digitale ho analizzato le principali sfide cyber per l'UE e le iniziative messe in campo… -