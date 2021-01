Natalia Paragoni rompe il silenzio dopo la diffida al GFVip | Le sue parole

infoitcultura : Sonia Lorenzini vuota il sacco: Natalia Paragoni non avrebbe diffidato solo il GF Vip - clownbustercfb2 : Prima di essere Natalia Paragoni sono quella che ha querelato e diffidato tutti al gfvip #tzvip - MondoTV241 : Cosa ne pensate di questa scelta? Si merita una diffida i due? #NataliaParagoni #gfvip - riccardochic : RT @danitrash77: Errori di Alfonso sul cast: •Giulia invece di Fariba Tehrani •Pierbau invece di Ariadna Romero •Zelletta invece di Natalia… - epiclove_ : RT @danitrash77: Errori di Alfonso sul cast: •Giulia invece di Fariba Tehrani •Pierbau invece di Ariadna Romero •Zelletta invece di Natalia… -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni

Francesco Oppini parla di Dayane Mello, ma non solo L’affascinante giovane ha preso parte alla diretta di CasaChi e ha commentato sia il comportamento di Dayane, sia quanto accaduto tra Andrea ...Di vero nella vacanza con Leonardo c’è che appunto hanno fatto questa vacanza di qualche giorno. C’è stata una diffida nei confronti del GF per non parlare della vicenda e quindi mi attengo a questa c ...