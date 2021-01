Muore folgorato in piscina a 25 anni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un giovane modenese di appena 25 anni è morto in un terribile incidente in Algeria. Si tratta di Alex Bonucchi, che per anni aveva militato nella squadra di calcio rolese, per poi diventare lui stesso allenatore nella squadra dei Pulcini. Il 30 dicembre Alex si era recato in Algeria per lavoro, ieri è morto folgorato mentre si trovava nella piscina dell’hotel in cui era arrivato per proprio quel 30 dicembre, insieme ad altri colleghi. Un incidente ancora poco chiaro, gli inquirenti stanno al momento indagando. Pare sia morto folgorato, mentre si trovava nella piscina dell’albergo. La comunità rolese si stringe intorno al dolore della famiglia, svariati i messaggi di cordoglio sul web. Tanti gli amici di Alex che hanno manifestato dolore e dispiacere per quanto accaduto. La ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un giovane modenese di appena 25è morto in un terribile incidente in Algeria. Si tratta di Alex Bonucchi, che peraveva militato nella squadra di calcio rolese, per poi diventare lui stesso allenatore nella squadra dei Pulcini. Il 30 dicembre Alex si era recato in Algeria per lavoro, ieri è mortomentre si trovava nelladell’hotel in cui era arrivato per proprio quel 30 dicembre, insieme ad altri colleghi. Un incidente ancora poco chiaro, gli inquirenti stanno al momento indagando. Pare sia morto, mentre si trovava nelladell’albergo. La comunità rolese si stringe intorno al dolore della famiglia, svariati i messaggi di cordoglio sul web. Tanti gli amici di Alex che hanno manifestato dolore e dispiacere per quanto accaduto. La ...

