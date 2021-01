Lo squadrismo dei bianchi | l’argine del voto nero

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Squadristi pro-Trump danno l’assalto al senato degli Stati Uniti. La seduta congiunta di senatori e deputati convocata per ratificare l’elezione di Biden è sospesa. Danno la caccia ai repubblicani che hanno osato opporsi all’ordine di Trump di capovolgere ilpopolare del 3 novembre. In cima alla lista dei bersagli da colpire è Mike Pence, il vice presidente sempre fedele al suo capo anche nei suoi momenti più folli. E Mitch McConnell, il leader dei senatori, politico vecchio stile, attento … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

