LIVE Milan-Juventus 0-1 | Serie A calcio in DIRETTA | Calhanoglu impegna per due volte Szczesny dalla distanza!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37?evita un autogol di Ramsey! 35?distanza. 33? Spinge ora ilalla ricerca del pareggio, botta di Calabriadistanza che finisce fuori. 31? Partita spettacolare con lache alza il baricentro fino al centrocampo. 29? Errore di Ramsey che regala palla a Leao che calcia di prima intenzione, respinge. 27? Chiesa supera il diretto avversario e va al tiro, respinge con i pugni Donnarumma. 25? Tiro a giro di Leao che finisce fuori di poco. 23? Chiesa supera Theo Hernandez e mette in mezzo per Ronaldo che sbaglia il tiro. 21? Inizio spettacolare di Dybala che sta trascinando la ...