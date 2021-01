La Juve serve un tris al Milan sorpassa il Napoli e tenta la scalata (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo 27 risultati utili consecutivi, il Milan alza bandiera bianca e perde 1-3 contro la Juventus. Non accadeva dal pre lockdown, dall?8 marzo. Sempre al Meazza, ma contro il Genoa. Decisiva la... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo 27 risultati utili consecutivi, il Milan alza bandiera bianca e perde 1-3 contro lantus. Non accadeva dal pre lockdown, dall?8 marzo. Sempre al Meazza, ma contro il Genoa. Decisiva la...

GNausicaa : RT @dreaminhogvarts: Nemmeno la nostra miglior partita, nemmeno una Juve bellissima ma d'altronde io non voglio una Juve che sia eccezional… - dreaminhogvarts : Nemmeno la nostra miglior partita, nemmeno una Juve bellissima ma d'altronde io non voglio una Juve che sia eccezio… - pensier12542480 : @acmilan @emirates serve urgentemente un difensore che sostituisca Romagnoli troppo lento, Chiesa lasciato libero a… - GiusvaPulejo : La vittoria della Juve attutisce la sconfitta dell’Inter anche se ridà slancio in ottica scudetto agli uomini di Pi… - clacolosimo : Questa è la mia Juve! Per concludere la meravigliosa giornata, serve qualcuno che insulti il Napoli dicendo che so… -