Joao Pedro non basta, il Benevento vince in rimonta a Cagliari (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cagliari (ITALPRESS) – Torna Radja Nainggolan ma il Cagliari è lo stesso dell'ultimo periodo: sterile in fase di possesso palla, poco creativo e fin troppo facile da bucare in difesa. Alla Sardegna Arena il Benevento vince 2-1 e condanna la squadra di Di Francesco alla nona partita senza vittorie. La prima frazione di gioco è intensa e ricca di episodi. Dopo due minuti, l'arbitro annulla a Pavoletti un gol per un fallo precedente. Al 13? Cragno e il Var salvano il risultato: il portiere azzurro contende un pallone a Lapadula che cade in area, l'arbitro Abbattista concede in un primo momento il rigore ma corregge la decisione dopo il controllo al monitor. Da questo momento in poi, Nainggolan – alla terza esperienza diversa in rossoblù – inizia ad accendersi. Da un suo tiro dai 40 metri deviato da Montipò, nasce il ...

