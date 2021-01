Incidente stradale per Morgan De Sanctis. Asportata la milza, è cosciente (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Morgan De Sanctis , dirigente della Roma ed ex portiere della nazionale, ha avuto un Incidente stradale nella notte scorsa per il quale stato necessario il trasporto d'urgenza al Gemelli. Operato per ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 6 gennaio 2021)De, dirigente della Roma ed ex portiere della nazionale, ha avuto unnella notte scorsa per il quale stato necessario il trasporto d'urgenza al Gemelli. Operato per ...

pisto_gol : In bocca al lupo a Morgan De Sanctis, vittima nella notte di un grave incidente stradale e ricoverato in terapia in… - DiMarzio : #Roma, #DeSanctis in terapia intensiva dopo un'incidente stradale - socios : I nostri migliori auguri di pronta guarigione a Morgan De Sanctis, coinvolto questa mattina in un grave incidente s… - de_giovannna : RT @RaiNews: L'ex portiere è cosciente, la sua situazione è sotto controllo e sarà monitorata nelle prossime 24 ore - RoccoColetti1 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #6gennaio #mercoledì #Epifania #Chieti #Guardiagrele #Roma L'ex portiere Morgan De Sanctis ferito in un incidente… -