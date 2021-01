Il vero e il falso (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con chi ce l'aveva, ieri, il direttore della Gazzetta quando ha scritto che " la cattiva informazione fa danni anche quando non credibile" e titolato così il suo intervento: "L'Inter, la vendita che ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con chi ce l'aveva, ieri, il direttore della Gazzetta quando ha scritto che " la cattiva informazione fa danni anche quando non credibile" e titolato così il suo intervento: "L'Inter, la vendita che ...

Sere_000 : @Mary96231807 Criticano noi perché diciamo la verità e non sopportano che smontiamo la loro follia. Sono le prime c… - sono3l1s4 : è vero cazzo io mi sono innamorata però c’è da dire che sono immersa in una classe letteralmente piena di maschi ed… - marioerdrago : @lucaccini_carla @dukana2 @GiuseppeConteIT Non è che tutto ciò che scrive affaritaliani sia falso e tutto ciò che s… - sportli26181512 : Il vero e il falso: Con chi ce l’aveva, ieri, il direttore della Gazzetta quando ha scritto che “la cattiva informa… - danielegolfieri : «Saper distinguere ciò che è vero da ciò che è falso è oggi diventata una competenza fondamentale» Andreas Schleic… -

Ultime Notizie dalla rete : vero falso Il vero e il falso Corriere dello Sport.it Coprifuoco violato sull’auto rubata

Due giovani fermati nella notte dai carabinieri durante i servizi di prevenzione: senza patente e assicurazione ...

Minori, Villamena «tra bugie e strumentalizzazioni politiche»: la replica dell'Amministrazione comunale

A beneficio dei lettori e della realtà, va chiarito ciò che è vero e ciò che è falso in proposito. E’ FALSO che sia stato abbandonato il completamento della via Cimitero-Monte-Villamena: aver ...

Due giovani fermati nella notte dai carabinieri durante i servizi di prevenzione: senza patente e assicurazione ...A beneficio dei lettori e della realtà, va chiarito ciò che è vero e ciò che è falso in proposito. E’ FALSO che sia stato abbandonato il completamento della via Cimitero-Monte-Villamena: aver ...