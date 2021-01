Il Benevento sorpassa il Cagliari e vince 2-1

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alla Sardegna Arena diva in scena la prima partita di questo turno dell'Epifania della 16° giornata di campionato di Serie A. A scontrarsi sono ovviamente la squadra padrona di casa, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento sorpassa

L'arrivo di Nainggolan non ha dato la spinta sperata: segna Jao Pedro ma i campani rimontano con l'ex Sau e Tuia ...Radja Nainggolan partirà titolare in Cagliari Benevento: il centrocampista, in prestito dall'Inter, subito scelto da Eusebio Di Francesco ...